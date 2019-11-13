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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde halkın emniyetle evine dönmesi için SAS ve METİ Timleri tarafından mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

13.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:45Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde halkın emniyetle evine dönmesi için SAS ve METİ Timleri tarafından mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek" denildi.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA

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