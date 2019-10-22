Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu 1 şehit

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 21 Ekim'de meydana gelen silah kazası sonucunda bir askerin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.

22.10.2019 00:30Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu 1 şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 21 Ekim'de meydana gelen silah kazası sonucunda bir askerin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucunda ağır yaralanan bir askerin hastanede şehit düştüğünü duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 21 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." İfadesine de yer verildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:26 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milli halterci Özbek'e tebrik
01:20 Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı (2)
01:20 Askeri aracın geçişi sırasında patlama
01:20 Düzce'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
01:08 Kars'taki askeri aracın geçişi sırasında patlama
01:04 "Tazelenme Üniversitesi" Bodrum'da
01:00 Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı (2)
22.10.2019 01:40:54