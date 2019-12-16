Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da, Suriye Geçici Hükümeti'nin yaptığı 'af' çağrısının ardından PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya başladı. Teslim olan teröristler, kendilerine iyi davranıldığını belirterek, terör örgütü tuzağına düşmüş kişilere silahlarını bırakmaları çağrısında bulunurken, Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, "Terör örgütünden ayrılarak teslim olanlardan suça bulaşmamış olanları serbest bırakıyoruz" dedi.

Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa, geçen 4 Aralık günü Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Resulayn'da açıklama yaparak teröristlere silah bırakmaları çağrısında bulundu. Mustafa, terör örgütünden ayrılarak teslim olanların adalet önüne çıkarılarak yargılanacağını ve suça bulaşmadıklarının belirlenmesi durumunda serbest bırakılacağını söyledi. Mustafa'nın açıklamasının ardından PKK/YPG terör örgütü saflarında bulunan 30 kişi silahlarını bırakarak Resulayn bölgesinde bulunan TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden 4'ü yapılan yargılamaları sonunda suça bulaşmadığı belirlenince bugün serbest bırakıldı.

TESLİM OLANLARLA BASIN AÇIKLAMASI

PKK/YPG saflarına zorla dahil edilen ve suça karışmadıkları için serbest bırakılan 4 kişi bugün Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Resulayn'da daha önce teröristler tarafından istihbarat binası olarak kullanılan ancak Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Resulayn Askeri Şurta Merkezi'ne dönüştürülen binada açıklama yapan Abdurrahman Mustafa, 4 Aralık günü zorla terör örgütü saflarına dahil edilmiş kişilere yönelik af çağrısı yaptıklarını hatırlattı. Çağrı sonrası Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan terör örgütüne katılmış olan bazı kişilerin gönüllü olarak teslim olduğunu vurgulayan Mustafa şöyle dedi:

"Tüm bileşenleriyle vatanımızı yeniden imar etme önemine inanarak; Suriye Geçici Hükümeti olarak 4 Aralık tarihinde bir af çağrısı yayınlayarak, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda kurtarılan bölgelerde yaşayan aldatılarak veya zor kullanılarak terör örgütlerinin saflarına katılan ve elleri kana bulanmayan vatandaşlara, silahlarını bırakarak emniyet güçlerine müracaat ederek kendilerinin ve aile bireylerinin güvenli bir şekilde evlerine dönüşlerini sağlamaları çağrısında bulunmuştur. Birçok evladımızın bu çağrıya olumlu şekilde yaklaşması nedeniyle insani girişimimizi hayata geçirme ve vatandaşlarıma karşı sorumluluklarımız çerçevesinde gönüllü olarak teslim olanlar ve elleri kana bulanmadığı adli makamlarımızca ispatlanan vatandaşlar serbest bırakılacaktır. Evlerine dönerek Suriyeli kardeşleriyle terörün neden olduğu yıkımı yeniden imar etmek amacıyla bugün ilk grup serbest bırakılacaktır. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gece gündüz nöbet tutan emniyet güçleri ve milli ordumuz nerede olursa olsun terörle mücadele etmeye devam edecektir."

'BİR AN ÖNCE TESLİM OLUN'

Teslim olan ve yapılan yargılama sonunda eli kana bulanmadığı belirlenen PKK/YPG saflarına zorla katılmış olan 4 kişi, açıklamanın ardından serbest bırakıldı. Terör örgütüne zor kullanılarak dahil edildiklerini belirten 4 Suriyeli, PKK/YPG baskısıyla hala örgütte yer alanlara da teslim olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Bize gayet iyi baktılar ve adaletli şekilde yargıladılar. Suça bulaşmadığımız anlaşılınca de serbest bırakıldık. PKK/YPG'nin kandırarak veya zor kullanarak saflarına kattığı diğer kardeşlerimizin bir an önce teslim olmalarını istiyoruz" dedi.