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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.

14.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:52Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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