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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi - TEL

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.

14.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:52
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi - TEL

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, YPG, Güncel

Kaynak: AA


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