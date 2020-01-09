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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mühimmatlar ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 tünel ile havan silahı, piyade tüfeği, roketatar, makineli tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

09.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:56Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mühimmatlar ele geçirildi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 tünel ile havan silahı, piyade tüfeği, roketatar, makineli tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki harekat bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde havan silahı, 20 AK-47 piyade tüfeği, 37 şarjör, 3 RPG-7 roketatar, 12 roketatar mühimmatı, 10 roket sevk fişeği ile 5 bin 532 Bixi makineli tüfek mühimmatı bulundu.
Rasulayn'da yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 yeni tünel ve havan silahı tespit edildi.
Ele geçirilen tünel, silah ve mühimmatlar imha edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

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