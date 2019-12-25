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Barış Pınarı Harekatı bölgesine dönüşlerle nüfus hızla artıyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı sonrasında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçesindeki nüfusun 25-30 binden 100 binin, Rasulayn'daki nüfusun ise 80 binin üzerine çıktığını bildirdi.

25.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:14 Barış Pınarı Harekatı bölgesine dönüşlerle nüfus hızla artıyor
Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı sonrasında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçesindeki nüfusun 25-30 binden 100 binin, Rasulayn'daki nüfusun ise 80 binin üzerine çıktığını bildirdi.
Vali Abdullah Erin, yazılı açıklamasında, Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda kamu kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve halkın desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne yaraşır hizmetlerin bölgede sürdürüldüğünü belirtti.
Barış Pınarı Harekatı sayesinde Tel Abyad ile Rasulayn'da huzur ve güvenin sağlandığını vurgulayan Vali Erin, şöyle devam etti:
"Barış Pınarı Harekatı öncesinde 25-30 bin civarına düşen Tel Abyad nüfusu, bugün itibariyle 100 binin üzerine çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin elinin değdiği yere güven geliyor, huzur geliyor. Buradaki topraklarından olmuş insanlarımız, hem Suriye'nin derinliklerinden hem de diğer yerlerden hızlı şekilde dönmeye başladı. Rasulayn da harekat öncesinde neredeyse insansız bir şehir haline gelmişti. Harekat sonrasında ilçeye dönen insan sayısı 50 binin üzerinde. Şu anda Rasulayn'da da nüfus 80 binin üzerine çıkmıştır."
Vali Erin, SUDKOM ve tüm kamu kurum kuruluşlarıyla harekat bölgesindeki sivil halkı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Güncel

Kaynak: AA

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