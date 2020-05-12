Barış Pınarı Harekatı bölgesine iş makinesi hibe edildi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine 26 iş makinesi hibe edildi.

12.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:25
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine 26 iş makinesi hibe edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonuyla Türkiye'nin 8 ilindeki 15 belediye tarafından bağışlanan ve aralarında itfaiye, kepçe, kamyon gibi araçlarında bulunduğu 26 iş makinesi, yapılan protokolle Rasulayn ve Tel Abyad Yerel Meclislerine teslim edildi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 11 Nisan Stadyumu'nda düzenlenen teslim töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyelerin hibe ettiği 26 aracın, Tel Abyad ve Rasulayn'da hizmet vereceğini belirtti.
Araçların sağlanmasında destek veren herkese teşekkür eden Erin, "Bu iş makinelerinin kısa bir süre içerisinde temin edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Bakan Yardımcımız Fatma Varank da yakından takip ettiler. Birçok belediyemizin yapmış olduğu bağışlarla araçlar burada. İçişleri Bakanlığımıza ve bütün belediyelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah kazasız belasız Tel Abyad ve Rasulayn hizmet sunarlar ve onların hayatını kolaylaştırırlar bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.
Rasulayn Yerel Meclis Başkanı Meri El Yusuf ise desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek "Bu araçlar Rasulayn'a vardığında oradaki insanlar şunu görecekler, gerçek anlamda onların yanında olan sadece Türk halkı ve Türk hükümetidir. Bu araçlar geçmişe dayalı büyük beraberliğimizin göstergesidir." diye konuştu.
Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo da Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, kendilerine yapılan desteklerden dolayı minnettar olduklarını söyledi.
Tel Abyad halkı adına Türkiye'ye teşekkür eden Vail Hamdo, "Türkiye devleti bizim dostumuzdur ve bizim için çok değerlidir. Daha öncede bize yardımlarda bulundular, gıda yardımı, hastanelerden yardımı yaptılar. Bu araçlarla bu yardımlar daha da arttı. Biz Türk hükümetine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Barış Pınarı Harekatı bölgesine iş makinesi hibe edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Survivor’un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları’nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Haber
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Oyuncu Kara Keough Bosworth’nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Zonguldak’ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Haber
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Haberler››Güncel››Barış Pınarı Harekatı bölgesine iş makinesi hibe edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:24: Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma - Haber 19:22: Kastamonu'nun Tosya ve Devrekani ilçelerinde 50 binden fazla maske dağıtıldı - Haber 19:20: Mardin Valiliği'nden çocuk ve gençler için açıklama - Haber 19:18: ARNAVUTKÖY'DE SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Haber 19:16: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Haber 18:08: Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor - Haberler 17:37: Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı - Haberler 17:31: İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 16:36: İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı - Haber