Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı bölgesine sebze meyve bağışı - Haber

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sebze meyve bağışı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgeye bağışlanan yaklaşık 80 ton sebze meyve Tel Abyad Yerel Meclisine teslim edildi.

12.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:30Barış Pınarı Harekatı bölgesine sebze meyve bağışı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgeye bağışlanan yaklaşık 80 ton sebze meyve Tel Abyad Yerel Meclisine teslim edildi.
Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde kamu hizmetlerinin sorunsuz şekilde verilmesi için Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kamu kuruluşlarının destek faaliyetleri devam ediyor.
Bu kapsamında Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) nezaretinde, bağış yapılan tonlarca taze sebze ve meyve, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Şanlıurfa İl Müdürlüğü vasıtasıyla Suriye'ye ulaştırıldı.
Zor durumda bulunan ve Türkiye'den gelecek yardımlarla ayakta durmaya çalışan Suriye vatandaşlarına dağıtımı gerçekleştirilecek olan yaklaşık 80 ton yaş sebze ve meyve, AFAD aracılığıyla Tel Abyad Yerel Meclisine teslim edildi.
Bugün tırlarla ilçeye giriş yapan insani yardımın, 53,3 ton patates, 10 ton soğan, 5 ton elma, 1 ton biber, 1 ton limon, 3 ton domates ve 5 ton patlıcandan oluştuğu bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:13 Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı - Haber
20:13 Fotoğraf sanatçısı Kazım Zaim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
20:12 "Balyoz'da kumpas" davası dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi - Haber
20:10 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile görüştü - Haber
20:10 Kaçtığı polisler canını kurtardı - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
12.12.2019 20:19:58