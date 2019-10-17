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Barış Pınarı Harekatı devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

17.10.2019 11:18
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye- Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğu ve güney kırsallarında yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.
Harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin batı ve güney hatlarında da ilerleyiş sürüyor.
Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi.
Tel Abyad ve Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Harekat kapsamında ele geçirilen köylerde Suriye Milli Ordusu (SMO) bomba imha uzmanları arama tarama faaliyetleri yapıyor.
Bu çalışmalar sırasında teröristlere ait tüneller de bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor.
9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.
Barış Pınarı Harekatı devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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