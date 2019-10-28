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- Barış Pınarı Harekatı gazilerine ziyaret

- Barış Pınarı Harekatı gazilerine ziyaretŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatında yaralanan Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu askerleri ile yaralı vatandaşları hastanede ziyaret etti.

28.10.2019 18:56
- Barış Pınarı Harekatı gazilerine ziyaret
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatında yaralanan Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu askerleri ile yaralı vatandaşları hastanede ziyaret etti.
Vali Erin, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu askerleri ile yaralı vatandaşları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi alan Vali Erin, ziyaret ettiği askerlere geçmiş olsun dileklerini ileterek harekatta gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Vali Erin'e hastane ziyaretinde, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.
- Barış Pınarı Harekatı gazilerine ziyaret

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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