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?barış pınarı harekâtı gazisi uzman çavuş, adana'da tedaviye alındı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, PKK/PYD- YPG'li teröristlerden arındırılan Resulayn'da çatışmada yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

15.10.2019 00:15?barış pınarı harekâtı gazisi uzman çavuş, adana'da tedaviye alındı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, PKK/PYD- YPG'li teröristlerden arındırılan Resulayn'da çatışmada yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin de destek verdiği Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD- YPG'li teröristler ağır darbe aldı. Planlandığı gibi sürdürülen harekatta TSK ve SMO unsurları teröristlerden arındırdığı Resulayn ve Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirdi. Resulayn'da yaşanan çatışmalar sırasında Bursalı Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, beraberinde 4 asker ile yaralandı.

Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan askerlerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu olurken, Uzman Çavuş İbrahim Karpuz'un ise ameliyat edildiği belirtildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine devam edilen Karpuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karpuz'un memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. Karpuz'un evli ve 2 kız 1 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haber:  Gürhan ADANA/ YENİŞEHİR(Bursa),



Resulayn, Adana, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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