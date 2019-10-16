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Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan piyade sözleşmeli er Yunus Erbaş, hastanede bir süre tedavi gördükten sonra Sındırgı ilçesindeki babaevine geldi.

16.10.2019 11:15Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan piyade sözleşmeli er Yunus Erbaş, hastanede bir süre tedavi gördükten sonra Sındırgı ilçesindeki babaevine geldi.
Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Aksu, gaziye ziyarette bulunarak Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.
Yavaş, ziyarette yaptığı konuşmada, gaziliğin herkese nasip olmadığını söyledi.
Erbaş'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yavaş, "Rabbim, ordumuzu muzaffer kılsın. Bu ülke hepimizin, bize görev düştüğünde biz de gideriz." dedi.
Piyade sözleşmeli er Yunus Erbaş ise harekat sırasında şarapnel parçalarından birinin koluna isabet etmesi nedeniyle yaralandığını aktardı.
Suriye'nin Afrin ve El Bab bölgesinde de görev yaptığını dile getiren Erbaş, "Vatanımız, bayrağımız, Suriye'deki terör belasını kurutmak için gittik. Arkadaşlarımız hala oradalar, çatışıyorlar. Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Sındırgı, Güncel

Kaynak: AA

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