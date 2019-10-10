Haberler » 3. Sayfa » Barış Pınarı Harekatı hakkında kara poropagandaya 2 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı hakkında kara poropagandaya 2 gözaltı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

10.10.2019 14:48Barış Pınarı Harekatı hakkında kara poropagandaya 2 gözaltı
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Kuzeyinde devam eden Barış Pınarı operasyonunu gölgelemek, kara propaganda yaparak terör örgütünüm talimat amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kitleleri sokağa çekmek amacıyla sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyeti inceleme başlattı. Paylaşımları yapan şahısların kimliğini belirleyen Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Darıca'da belirlenen ikametlere yaptıkları operasyonla 2 şahsı gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital meteryal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:05 5 yıldır aranıyordu mağarada kadın kılığında yakalandı
16:10 Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor
16:04 Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi
16:03 PKK'lı teröristlerin tüneli görüntülendi
16:07 Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı
16:06 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltında
15:54 Sosyal medya üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli video paylaşımı yapan şahıs tutuklandı
10.10.2019 16:10:33