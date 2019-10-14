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Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı.

14.10.2019 20:35Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nı gölgelemek, kara propaganda yaparak terör örgütünüm talimat, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kitleleri sokağa çekmek amacıyla sosyal medya platformlarından terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme inceleme başlattı. Paylaşımları yapan şahısların F.Ö. ve S.B. olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)


Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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