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Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan şahıslar adliyede

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

16.10.2019 13:07Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan şahıslar adliyede
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nı gölgelemek, kara propaganda yaparak terör örgütünüm talimat, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kitleleri sokağa çekmek amacıyla sosyal medya platformlarından terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme inceleme başlattı. Paylaşımları yapan şahısların F.Ö. ve S.B. olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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