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Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede

Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyedeKOCAELİ - Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

17.10.2019 17:14
Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede
KOCAELİ - Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda ve PKK/KCK ile Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahsın yakalanması için sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince belirlenen adreslere sabah 06.00'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve örgütsel yayınlara ise el konuldu. Şahıslar, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyette işlemleri tamamlanan R.B. ve İ.Ç. isimli 2 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, diğer 2 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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