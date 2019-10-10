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Barış Pınarı Harekatı için Denizli'de Fetih suresi okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Denizli'de Fetih suresi okundu.

10.10.2019 09:52Barış Pınarı Harekatı için Denizli'de Fetih suresi okundu
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Denizli'de Fetih suresi okundu.
Denizli'de vatandaşlar Türk ordusunun harekatta başarılı olması amacıyla sabah namazında Delikliçınar Yeni Camisinde buluştu.
Fetih Suresi'nin ardından sabah namazı kılındı.
Programa katılan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Gönç, gazetecilere yaptığı açıklamada, harekata katılan askerlerin zaferle dönmesi için dua ettiklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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