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"Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara soruşturma

İzmir'de sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör örgütü propagandası yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

10.10.2019 15:24
İzmir'de sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör örgütü propagandası yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ulusal güvenliğin gereği olarak güney sınırda terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, güvenlik güçlerince başlatılan harekat dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütü propagandası niteliğinde sosyal medya veya diğer basın yayın yollarıyla paylaşımda bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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