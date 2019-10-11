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"Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara 18 gözaltı kararı

İzmir'de, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandasını yapan 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı.

11.10.2019 09:04
İzmir'de, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandasını yapan 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nı karalamaya çalışan, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda bazı devlet karşı yapılanmaların güvenlik güçlerine karşı eylem yapması şeklinde sosyal medya üzerinden çağrı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İzmir merkez olmak üzere Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde belirlenen 18 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgüt propagandası amaçlı kullanılan malzemeler ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - İZMİR

Barış Pınarı Harekatı, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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