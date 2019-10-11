Barış Pınarı Harekatı IŞİD'lilerin tutulduğu hapishanelerde toplu firar tehdidi yaratır mı? BBC...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PYD hedeflerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası üzerinde en çok konuşulan başlıklar arasında bu bölgede yer alan IŞİD cezaevleri geliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kampların ya da hapishanelerin güvenli bölge sınırıları içinde kalması halinde Türkiye olarak gerekeni yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Bizim oluşturacağımız güvenli bölgenin güneyinde kalanlardan Amerikalılar ve diğerleri sorumludur." şeklinde konuştu.

Ana gövdesini PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adına yapılan açıklamada ise IŞİD'li mahkumların kaçma risklerini mevcut durum nedeniyle arttığı uyarısı yapıldı.

Reuters'a konuşan üst düzey bir SDG yetkilisi olan Jia Kurd, Türkiye'nin operasyonu için, "Bu saldırı kesinlikle cezaevinde bulunan DAEŞ militanlarına yönelik güvenlik önlemlerini zayıflatacak." dedi.

BBC el Hol kampına girdi

SDG, kontrolü altında olan bölgede 60 ülkeden, aileler ve çocuklar da dahil olmak üzere 70 bin yabancının gözetim altında olduğunu açıklıyor.

ABD'li yetkililer cezaevlerinde olan mahkumların 2 bin kadarının yabancı cihatçılardan oluştuğunu kaydediyor.

BBC muhabiri Quentin Sommerville, bu cezaevlerindeki son durumu haberleştirdi.

Sommerville'in girdiği kamp ve cezaevi tesisleri arasında, en kalabalık kamp olan el Hol da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülnur Aybet, IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kampın

'Uluslararası işbirliğiyle çözülmeli'

BBC Dünya Servisi'nin radyo programına katılarak soruları yanıtlayan Aybet, "Türkiye, IŞİD'le mücadele koalisyonunun üyeleri arasında en fazla alanı IŞİD'den tek başına temizleyen ülke oldu." dedi.

Aybet, "Operasyon ilerledikçe, IŞİD'in elindeki alanların da kontrolünü ele geçirme ve buraları güvenli hale getirme kapasitemiz var. Ancak IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kamp, operasyon alanımızın dışında kalıyor. Yakalanan IŞİD militanlarının durumu uluslararası işbirliğiyle çözülmeli" dedi.