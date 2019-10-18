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BBC

Türkiye-ABD anlaşması İtalya basınında: Anlaşma maddeleri ABD heyeti için düşünülmesi imkansızdı

Türkiye ile ABD arasında yapılan 13 maddelik anlaşmarı Harekatı"na ara verilmesi, İtalya'da yayımlanan gazetelerin baş sayfalarında yer aldı. Gazeteler anlaşmayı "Türkiye için zafer, ABD heyeti için düşünülmesi imkansızdı" başlıkları ile duyurdu.

18.10.2019 11:48

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi, İtalyan gazetelerinin baş sayfalarında yer aldı.

İtalyan basını, anlaşma Washington'ın başarısı olsa da kazananın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu görüşüne yer verilirken gazeteler anlaşmayı, "Anlaşma maddeleri ABD heyeti için düşünülmesi imkansızdı" başlığıyla duyurdu.

LA REPUBBLICA: ABD İÇİN DÜŞÜNÜLMESİ İMKANSIZDI

La Repubblica gazetesi haberi, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Erdoğan'la vardığı anlaşma, Ankara'ya ayak bastıklarında düşünülmesi imkansız görünüyordu. Gerçek, kazananan Türk Cumhurbaşkanı oldu. Suriye'nin kuzeyinde 32 km derinliğinde bir güvenli şerit elde etti."

LA STAMPA: TÜRKİYE ZAFER ŞARKISI SÖYLÜYOR

La Stampa gazetesi manşetten verdiği haberde, "Türkiye'nin zafer şarkısı söylediğini" yazdı. Haberde, "Beyaz Saray'ın iki nedenle harekete geçmek zorunda kaldığı" belirtildi. Bu nedenler, "Rusya ve İran'ın çıkarlarına yarayacak bir bölgesel savaş riski" ve ABD'de Cumhuriyetçiler ile bazı dini liderlerin Trump'a karşı eleştirileri olarak sıralandı.

IL MANIFESTO: ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ ELDE ETTİ

Il Manifesto gazetesi ise Barış Pınarı Harekatıyla Erdoğan'ın istediğini elde ettiğini ancak "Suriye ve Rus askerleriyle dolu olarak" elde ettiğini yazdı.

CORRIERE DELLA SERA: TÜRKİYE İÇİN ZAFER

Corriere della Sera gazetesi ise haberi, "Anlaşma, Türkiye için zafer" başlığıyla duyurdu.

İTALYA BAŞBAKANI'NIN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİ DE GÜNDEMDEYDİ

İtalyan gazeteleri ayrıca, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptığını da hatırlattı. Haberlere göre İtalyan Başbakanlık kaynakları, bir saatten uzun süren görüşmede "gergin anlar yaşandığı" bilgisini paylaştı.

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Türkiye-ABD anlaşması İtalya basınında: Anlaşma maddeleri ABD heyeti için düşünülmesi imkansızdı

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Dünya, Güncel
BBC


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