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'Barış pınarı harekatı' karşıtı propagandaya 1 tutuklama

BALIKESİR'de, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı.

15.10.2019 11:12'Barış pınarı harekatı' karşıtı propagandaya 1 tutuklama
BALIKESİR'de, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, terör örgütü propagandası yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kurumları ile Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunan 4 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla salıverildi.


- Balıkesir

Barış Pınarı Harekatı, Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA

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