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Barış Pınarı Harekatı - Minarelerden yayılan tekbir sesleri Akçakale'de duyuldu - TEL

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçesinde sevinç gösterilerinde bulundu.

13.10.2019 20:33
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçesinde sevinç gösterilerinde bulundu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Tel Abyad'ın kontrolü sağlayan SMO askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sınırın sıfır noktasındaki Akçakale ilçesinden görüntülendi.
AA kameralarına yansıyan görüntülere göre, SMO askerleri bölgede sevinç gösterilerinde bulundu.
Öte yandan, minarelerden kente yayılan tekbir sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu.
Barış Pınarı Harekatı - Minarelerden yayılan tekbir sesleri Akçakale'de duyuldu - TEL

Güncel

Kaynak: AA

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