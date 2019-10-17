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Barış Pınarı Harekatı'na akademisyenlerden destek

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı başkanlığındaki akademisyen heyeti, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Akçakale ilçesine geldi.

17.10.2019 18:39
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı başkanlığındaki akademisyen heyeti, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Akçakale ilçesine geldi.
Prof. Dr. Ayrancı ve beraberindeki akademisyenlerden oluşan 20 kişilik heyet, Akçakale Kaymakamı Metin Esen ile Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı ziyaret etti.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan askerlerle de bir araya gelen ÇAKÜ heyeti, ilçede terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan havanlar sonucunda yaralanan Akçakaleli vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Ayrancı, yaptığı açıklamada, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İlçe halkının Mehmetçik ile kenetlendiğini gözlemlediklerini ifade eden Ayrancı, Akçakaleli çocuklara da oyuncak hediye ettiklerini söyledi.
"Mehmetçik dirayetli siyasetimizin kararı doğrultusunda burada oyunu bozdu." diyen Ayrancı, "Orta Doğu'da bir terör devleti kurulma ihtimali kalmadı. Bu bizim Suriyelilere ve insanlığa bir armağanımızdır." değerlendirmesinde bulundu.
Barış Pınarı Harekatı'na akademisyenlerden destek

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Kaynak: AA

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