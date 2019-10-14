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Barış Pınarı Harekatı'na 'Amatör' destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Kayseri amatör kümesinde yer alan neredeyse tüm takımlardan büyük destek geldi.

14.10.2019 09:16Barış Pınarı Harekatı'na 'Amatör' destek
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Kayseri amatör kümesinde yer alan neredeyse tüm takımlardan büyük destek geldi. Bu hafta sonu oynanan maçlarda atılan her golün ardından oyuncular Mehmetçiğe selam gönderdi.

Topraklarımızın güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör yapılanmasına karşı başlatılan Parış Pınarı Harekatı'na toplumun her kesiminden büyük destek gelmeye devam ediyor. Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör maçlarda oyuncular, Türk Silahlı Kuvvetlerini unutmadı. Neredeyse tüm maçlarda atılan goller sonrasında oyuncular sevinmek yerine Mehmetçiğe selam yolladı.

Atılan gollerin ardından tüm takımlar bir araya gelerek tribünlere asker selamı vererek operasyona olan desteklerini sergiledi. Birçok kulüp bu fotoğrafları resmi sosyal medya hesaplarından yayınlayarak "Kahraman Mehmetçiğe selam olsun" notunu düştü. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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