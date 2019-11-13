Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'na bölge halkından destek - Haber

Barış Pınarı Harekatı'na bölge halkından destek

Suriye'nin Rakka ve Haseke illerinde yürütülen bir ankette, halkın yüzde 57'sinin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği belirtildi.

13.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:00Barış Pınarı Harekatı'na bölge halkından destek
Suriye'nin ve Haseke illerinde yürütülen bir ankette, halkın yüzde 57'sinin 'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği belirtildi.
Uluslararası araştırma şirketi Gallup tarafından, 13-25 Ekim'de Rakka ve Haseke illerindeki 600 kişi ve bölgedeki köylerden geçici olarak ayrılan 100 Kürt sakine, "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve ABD askeri birliklerinin çekilmesiyle" ilgili sorular soruldu.
Ankete katılan 600 kişiden yüzde 57'sinin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği kaydedildi.
Öte yandan ankete katılan Kürt sakinlerden harekata karşı çıkanların oranının yüzde 77, destekleyenlerin ise yüzde 23 olduğu ifade edildi.
Katılımcıların yüzde 58'inin ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri birlikleri çekme kararını desteklediği kaydedildi.
Kürt sakinlerden oluşan diğer gruptaki ankete katılanların ise yüzde 67'sinin bu karara karşı çıktığı kaydedildi.
Ankette katılımcıların yüzde 55'inin Türkiye'nin bölgede olumlu etkisinin olduğunu düşündüğü ifade edildi.
Ankete katılanların yüzde 69'unun "Eğer Beşşar Esed, bölgede daha fazla toprak ele geçirirse, hakların savunulması için şiddeti destekleyecekleri" görüşünden yana olduğu belirtildi.
Harekat, Suriye'de terör örgütlerine karşı başlamıştı
Türkiye, 9 Ekim'de Suriye'de terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.
Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakat gereği, Amerikan ordusunun teröristleri 120 saatte güvenli bölgeden çıkarması gerekiyordu.

ABD yönetimi, ekim sonunda Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini duyurduktan sonra, ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarında da askeri tahkimatlarını artırmıştı.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki 16 üs ve askeri noktasından çekilmişti. Harekat sonrasında ABD askerleri Haseke, Rakka, Aynularab'daki toplam 6 üs ve askeri noktaya geri dönmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Rakka, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 Bursa'da ormanlık alanda yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
18:26 MEB, ara tatilde öğrenciler için 180 etkinlik belirledi
18:24 Bayrampaşa'da banka soyguncusunun vatandaşlar tarafından yakalanma anları kamerada (2)
18:19 Babaeski'de lise inşaatı tamamlanmak üzere
18:23 Bayrampaşa'da banka soygunu ve sonrasında yaşanan sıcak anlar kamerada 2
17:48 "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:28:52