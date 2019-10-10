Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

10.10.2019 14:32Barış Pınarı Harekatı'na destek
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
İlçede camilerin minareleri, çarşılar ve evler Türk bayraklarıyla donatıldı.
Esnaf Tuncay Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, harekatın sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.
Harekat emrinin doğru bir karar olduğunu aktaran Soylu, "Hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin huzur bulması için operasyonu destekliyorum." dedi.
Vatandaşlardan Gazi Karasu da harekatı desteklediğini belirterek, "Yapılması gerekiyordu, yapıldı. Mehmetçik'e başarı diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Sapa sağlam ailelerine kavuşturmalarını nasip etsin. " ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Beypazarı, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
15:33 Mardin-kamışlı'dan nusaybin'e havanlı saldırı
15:32 Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı
15:32 MSB: "PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket...
15:27 SASKİ'de numaratör sistemine geçildi
15:32 5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı
15:31 - Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a İlerliyor
10.10.2019 15:34:41