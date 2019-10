Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan ve Iğdır'da vali, rektör ve STK temsilcileri, Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türk ordusunun her zaman masum insanların yanında yer aldığını ve destekçisi olduğunu hatırlattı.Ülkenin milli birlik ve bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını anımsatan Çomaklı, şunları kaydetti:"Bu harekat, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi hukuki haklarını korumaya çalıştığı bir harekattır. Tarihin her döneminde masumun kalkanı, mazlumun hamisi, mağdurun destekçisi olan ordumuz bölgede barışı tesis etmek ve kurulması öngörülen terör devletine asla müsaade edilmeyeceğini kararlılıkla göstermek için bu harekatı düzenleme kararı almıştır. Şanlı ordumuzun tüm imkanlara muktedir olduğunu biliyoruz. Bu süreçte başta sağlık olmak üzere bütün birimlerimiz ve sahip olduğumuz imkanlarımızla yüce devletimizin emrinde olduğumuzu arz ediyor, Mehmetçik'imize muvaffakiyet diliyoruz."TunceliTunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin hem ülke içinde hem de sınır ötesinde terörle mücadeledeki kararlılığı sayesinde başarılı operasyonların yapıldığını ve terör örgütlerinin can çekiştiğini söyledi.Tunceli'de terörle mücadele için tüm güvenlik birimlerinin uyum içerisinde çalışarak başarılı operasyonlara imza attığını ifade eden Sonel, şöyle konuştu:"Mazisi kahramanlıklarla yazılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye topraklarındaki terör bataklığını kurutmak, sınır güvenliğini sağlamak ve komşu ülke vatandaşlarına huzur getirmek için Barış Pınarı Harekatı başlattı. İnanıyorum ki bu hedefe çok kısa sürede ulaşılacaktır. Barış Pınarı Harekatı'nda bizim de göz bebeğimiz, gururumuz 4. Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı 5 tabur askerimiz görev alıyor. Komutanlarıyla konuştum ve tüm yurttaşlarımızın dualarının onlarla olduğunu, başarılar dilediğimizi söyledim. İnşallah hiçbir askerimizin bile burnu kanamadan operasyon tamamlanacak ve Türk askerinin huzur için bölgede olduğunu herkes anlayacaktır."-ErzincanErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, yazılı açıklama yaptı.Akın Levent, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Özgür Suriye Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imizin Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.IğdırEğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini aktardı.Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yuvalanan terör örgütlerini temizleyerek güvenli bölge oluşturmak amacıyla harekatı başlattığına işaret eden Çiğdem, şunları kaydetti:"Suriye ile 911 km sınırı olan Türkiye'nin hemen güneyinde emperyalizmin stratejileri doğrultusunda hareket ederek huzur ve güven ortamına musallat olan taşeron terör örgütleriyle mücadelesi uluslararası hukuktan kaynaklanan en tabii hakkıdır. On bin kilometre öteden gelerek sözde kendi güvenliği için bölgeleri ateşe verenlerin ve ona karşı sessiz kalanların, yine onların taşeronlarının oluşturdukları güvenlik sorununu bertaraf etmek için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı gerek içerideki lejyonerlerin gerekse dışarıdaki emperyalizmin aparatçısı konumundaki yapıların söylemlerinin hiçbir kıymeti ve önemi yoktur."ArdahanArdahan Valisi Mustafa Masatlı da Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Mustafa Masatlı, yaptığı yazılı açıklamada, "Güney sınırımıza yönelik terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bölgede huzuru tesis etmek amacıyla başlayan 'Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Allah kahramanlarımızı muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.