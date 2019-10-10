Ankara
'nın Güdül
ilçesinde öğrenciler, Türkiye
'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Güdül İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Geneyce İlkokulu, Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında düzenledikleri etkinliklerle harekata destek verdiklerini bildirdi.
Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla okula gelerek Fetih süresi okudu, Mehmetçik'e dua etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan da öğrencileri yalnız bırakmayarak onlara teşekkür etti.