Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bazı sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklamasıyla, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Memur-Sen ilçe temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Demirci, Köprübaşı Kent Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına yaptığı ortak basın açıklamasında, vatanın güvenliği, milletin huzuru, bölgede barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiklere ve harekata destek veren tüm unsurlara başarılar diledi.

Harekata tam destek verdiklerini belirten Demirci, şöyle konuştu:

"Kahraman ordumuz, ülkemizin etrafına PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütleri eli ile örülmek istenen çemberi yarmak ve bölgemize barış ve istikrar getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Tarih boyunca gücünü milli ve manevi değerlerinden alan Türk milletinin tek gayesi bulunduğu coğrafyada barışı sağlamak, istikrarı tesis etmek olmuştur. Bugün de tek gayesi bu olmuş ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bugün tarihin yeniden yazılışına şahitlik ediyoruz. Bu coğrafyada oyun kurmak isteyenler artık istediğiniz gibi oyun kuramayacaksınız. Oyunları bozan milletin kahraman askerleri seferiniz kutlu olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle"

Kaynak: AA