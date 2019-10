Barış Pınarı Harekatı'na destek

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Haluk Terzioğlu, Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.Erzurum Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "2019 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu" toplantısında konuşan Vali Okay Memiş, Barış Pınarı Harekatı'nda zafer elde edilmesi temennisinde bulundu.Türk milletinin asker milleti olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:"Dua ve coşkuyla oradaki askerlerimizin yanındayız. Türk milleti nice devletleri kurmuştur. Anadolu insanlığın ve uygarlığın beşiğidir. Emperyalist güçlerin ülkemizin güneyinde oluşturmak istediği tampon devletçiklere müsaade etmeyeceğiz. Bu bizim beka sorunumuz. Bu düşünce başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere büyük kararlıkla ortaya konuldu ve harekat başlatıldı. Türkiye dünyada emsali görülmeyen bir göç dalgası ile karşı karşıyadır. Resmi rakamların ötesinde 5 milyona yakın kardeşlerimiz dediğimiz insanı misafir ediyoruz. Bu sayı artık yönetilebilir boyuttan çıktı. Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusu kadar kaçak göçmeni Türkiye ne kadar taşıyabiliriz ki."Memiş, kurum yönetici ve çalışanlarının vatandaşlara erdemli davranmasını ve Türk, Kürt, Alevi, Sünni demeden eşit yaklaşmasını istedi.ErzincanErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise rektörlükte düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden temizlemek için harekat başlattığını hatırlattı.Dualarının Mehmetçikle olduğunu ifade eden Levent, şunları kaydetti:"Ülkemize yönelik her türlü terör faaliyetlerini bertaraf edecek bu harekatın, ulusal ve bölgesel huzurun tesisi ve temini yolunda, hayati bir önem taşıdığı herkesçe malumdur. Bir yanda PKK/PYD, bir yanda DEAŞ, diğer yanda ise terör sevicileri. Dünya genelindeki bütün insanlık dışı uygulamalara karşı çıkan en dik ses ve vicdani tutumuyla, sağduyunun temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarımızda olan bitene kayıtsız kalması düşünülemezdi. Bu necip milletin göz bebeği şanlı ordumuz ve ulusal menfaatlerimiz için gün, birlik günüdür. Gün, onlar için dua günüdür."İYİ Parti Erzurum İl Başkanı TerzioğluİYİ Parti Erzurum İl Başkanı Haluk Terzioğlu da, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk ordusunun düzenlediği operasyonda başarılı olmasının herkes için gurur kaynağı olacağını belirtti.İnsanların bu operasyona desteğinin tam olduğuna işaret eden Terzioğlu, "İnsanlardaki desteğin bu operasyona tam olduğunu görüyoruz ancak sosyal medyadaki bazı paylaşımlar 'savaşa hayır' söylemleri adı altında Türk ordusunun orada ne işi var gibi ve başarılı olunmaması yönünde beklentiler de var. Hepimiz biliyoruz ki Türk ordusu orada başarılı olacak bizim vatandaşımız da tam desteğini vermeye devam edecek." diye konuştu.Terzioğlu, söz konusu operasyon ile Suriye'nin kuzeyinin güvenli hale getirilmesi amaçlandığını sözlerine ekledi.