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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

11.10.2019 15:29
Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.
Malatya'da cuma namazının ardından Soykan Meydanı'nda toplanan 33 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama okuyan Mehmet Sağdıç, Barış Pınarı Harekatı ile terör kuşağının barış ve güvenlik kuşağına çeviren adımlar atıldığını söyledi. Sağdıç, harekata destek verdiklerini belirterek hayırlar getirmesini diledi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten de ülkenin birliğine ve beraberliğine göz dikmiş olan hain terör örgütü YPG/PKK'yı sınırlardan temizlemek bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla harekatın gerçekleştirildiğini ifade etti.
Ülke üzerinde karanlık emelleri olan tüm kan emicilere seslendiklerini dile getiren Pilten, "Bu devlet var oldukça bu millet size fırsat vermeyecektir. Sizleri kendi kanınızda boğacaktır. Allah'a şükür milletimiz ve devletimiz bu kudrete ve güce fazlasıyla sahiptir." dedi.nızda boğacaktır. Allah'a şükür milletimiz ve devletimiz bu kudrete ve güce fazlasıyla sahiptir." dedi.
Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Malatya, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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