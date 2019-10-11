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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Osmaniye'de lise öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na düzenledikleri programla destek verdi.

11.10.2019 22:18
Osmaniye'de lise öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na düzenledikleri programla destek verdi.
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, dua etti.
Okul Müdürü Ekrem Gök, burada yaptığı konuşmada, Türk askerine destek olmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Uzakta olsak da bizler de onlarla birlikte bulunduğumuz yerde savaşıyoruz, mücadelemize devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim ile bayrağımızla, gönlümüzle, kalbimizle askerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından okula dev Türk bayrağı asılarak İstiklal Marşı okundu.
Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Osmaniye, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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