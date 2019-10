Erzincan'da öğrenciler, Erzurum'da özel güvenlik görevlileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Erzincan'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Terzibaba Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, harekatta görev alan Mehmetçik'e destek amacıyla yurt binası önünde toplandı.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, cep telefonu ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

Türk bayrağı açan öğrenciler, "En büyük asker bizim asker." sloganı attı.

Erzurum

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik İş Sendikası Doğu ve Karadeniz Bölge Sekreteri Edip Bozoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin, milletin ve Suriye halkının güvenliği, bölgede barış ve huzurun temeli için Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan harekatı desteklediklerini belirtti.

Harekatla Türk devletinin bölgedeki varlığına kasteden terör örgütleri ve dış mihraklara Türk milletinin iradesi, kararlılığı ve gücünün bir kez daha gösterileceğine yürekten inandıklarını ifade eden Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Kahraman Mehmetçik'imiz huzurlu ve rahat yaşayabilmemiz için kanlarını, canlarını ortaya koyarak büyük mücadele veriyor. Bizler, yani özel güvenlik görevlileri, devletimizin ve milletimizin her an yanında olduğumuzu, cennet vatan ülkemizin, emniyet güçlerimizin her zaman emrinde olduğumuzu, kanımızla, canımızla her daim sorumluluk almaya hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Allah askerimizin, emniyet güçlerimizin yardımcısı olsun."

Kaynak: AA