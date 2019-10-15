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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destekler sürüyor.

15.10.2019 18:26Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destekler sürüyor.
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Hatay'da Spor Toto 3. Lig 2. Grubunda mücadele eden Payasspor oyuncu ve yöneticilerini ziyaret etti.
Oyuncularda bir süre sohbet eden Çolak, daha sonra sporcularla asker selamı verdi.
Her zaman Türk ordusunun yanında olduklarını ifade eden Çolak, "İnşallah burunları kanamadan zaferle döneceklerdir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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