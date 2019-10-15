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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bigadiç Belediye Meclisince, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi, oy birliğiyle kabul edildi.

15.10.2019 20:56Barış Pınarı Harekatı'na destek
Bigadiç Belediye Meclisince, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi, oy birliğiyle kabul edildi.
Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun önerisiyle Meclis gündemine gelen bildiri, oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Meclisinde okunan destek bildirisinde, şunlar kaydedildi:
"Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Bigadiç, Güncel

Kaynak: AA

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