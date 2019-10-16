Bursa'da Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenlendi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık'a Türk bayrağı verdi.

'VATANIN BÖLÜNMEZLİĞİ VE BEKASI İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİLİYOR'

Belediye Başkanı Özkan, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk milletinin göz bebeği Silahlı Kuvvetlerinin, vatanın bölünmezliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için canları pahasına büyük bir mücadele gösterdiğini söyledi.

Mehmetçiğe başarı dileyen Özkan, "Cenabı Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Allah ayaklarını taş değdirmesin." dedi.

Daha sonra Özkan ve beraberindekiler, pazar yerine giderek ilçe esnafı ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Pazaryeri Öktemler Camisi İmam Hatibi Süleyman Bilici tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.