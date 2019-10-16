Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Muğla'da bazı oda, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ortak açıklamayla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

16.10.2019 12:54Barış Pınarı Harekatı'na destek
Muğla'da bazı oda, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ortak açıklamayla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Muğla'da, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
Ortak açıklamaya, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO), öncülüğünde MUTSO Meclis salonunda düzenlenen destek etkinliğinde Muğla Ticaret Borsası (MTB), Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Marmaris Ticaret Odası (MTO), Muğla Ziraat Odası, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) da yer aldı.
MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar adına hazırlanan ortak bildiriyi okudu.
Ercan, "Harekat kararının arkasındayız ve destekliyoruz." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Sivil Toplum Kuruluşu, Sendika, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:52 Oda, borsa ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek -NİĞDE/KARAMAN
13:52 7. Yalova Subaşı Kivi Festivali
13:47 İzmir'in ilçelerinde Barış Pınarı Harekatına tam destek
13:52 DHA YURT BÜLTENİ-10
13:46 'Kemerim Ses Getirsin" kampanyasından ödül kazanan Anıl, ödülünü aldı
13:50 Adana'daki cinayet davası
13:50 Nijerya'da Boko Haram saldırılarında 847 asker öldü
16.10.2019 13:53:16