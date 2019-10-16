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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Aksaray'da bulunan oda, borsa...

16.10.2019 13:47Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Aksaray'da bulunan oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaptıkları ortak açıklamayla destek verdi.
Açıklamayı okuyan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, süren harekat kararının arkasında olduklarını belirtti.
Harekat ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğini belirten Özkök, şöyle konuştu:
"Bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca son 2 yılda 100'ün üzerinde taciz eylemlere maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri Suriye'nin içinde ve Suriyelilere yönelik saldırılar düzenlemektedirler. Suriye'deki yerel halkında terör örgütlerinin giderek artan hak ihlalleri, göçe zorlatma, taciz ve zulme karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Her kes şunu görmelidir, mazlum insanları katleden, ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına karşı sessiz kalmamızı bekleyemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlayıp devam eden bu operasyonlarla Türkiye terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir."

Barış Pınarı Harekatı, Aksaray, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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