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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK), Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

16.10.2019 13:47Barış Pınarı Harekatı'na destek
Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK), Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Dernekten yapılan açıklamada, operasyonun amacının bölgeye barış ve huzur getirmek olduğu vurgulandı.
Derneğin operasyona destek verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Türk dünyasının birlik, beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımak için Bulgaristan Türkleri olarak uğrunda sayısız şehitler verdiğimiz al bayrağımızın daha da yükseklere taşınabilmesi için tüm dualarımız şanlı Türk ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için. Bulgaristan Türkleri her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanındadır. Türkiye'nin ve dünyada Türklerin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için atılan adımları destekliyoruz. Başarılı olmaları için Bulgaristan Türkleri ve Türk dünyasının duaları Mehmetçikledir."

Barış Pınarı Harekatı, Bulgaristan, Güncel

Kaynak: AA

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