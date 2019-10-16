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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Turhal ilçesinde faaliyet gösteren oda ve sendikalar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

16.10.2019 16:36Barış Pınarı Harekatı'na destek
Turhal ilçesinde faaliyet gösteren oda ve sendikalar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Çenesiz, harekata destek veren sivil toplum kuruluşları adına yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını söyledi.
Türkiye ve ülke ekonomisine yöneltilen tehditlere karşı iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının en güzel cevabı vereceğini söyleyen Çenesiz, "Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir." dedi.
Toplantıya, Turhal Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Giyim Mensucat ve Deri İşleri Sanatkarları Odası, Gıda Maddeleri Odası, Kahveciler Berberler Kuaförler Odası, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Türk-İş temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Turhal, Güncel

Kaynak: AA

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