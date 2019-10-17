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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bilecik'te faaliyet gösteren meslek odaları ve sendikalar, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

17.10.2019 14:18Barış Pınarı Harekatı'na destek
Bilecik'te faaliyet gösteren meslek odaları ve sendikalar, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla basın açıklaması yaptı.
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Salonu'ndaki toplantıda ortak bildiriyi okuyan Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, terör unsurlarına yönelik harekata tam destek verdiklerini söyledi.
Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını vurgulayan Keskin, "Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Harekatın amacı hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz." dedi.
Türk Ordusunun bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Keskin, "'Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenabı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.
Ortak basın bildirisine, Hak-İş, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Türk-İş, Türkiye İşveren Sendikaları, Ziraat Odası, Şoförler Odası, Giyim ve Mensucat Odası, Esnaf Odası Bilecik temsilcileri ile Bilecik TSO yönetim kurulu üyelerini katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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