Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı vererek destek verdi.

17.10.2019 16:22Barış Pınarı Harekatı'na destek
Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı vererek destek verdi.
Beyşehir Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerin başarısı için dua etti.
Sınıfın duvarında, "Barış Pınarı" panosu oluşturan öğrenciler, harekata ilişkin duygularını yansıtan resim ve şiir çalışmalarını sergiledi.
Atatürk İlkokulu Müdürü Halil Canan, öğrencilerini gerçekleştirdikleri bu anlamlı çalışmalardan kutlayarak, "Türk ordumuz, hudutlarımızın ötesinde Türk sancağını dalgalandırmak, mazlumlara yardım etmek ve terör örgütü mensuplarını yok etmek için önemli bir görev icra ediyor. Öğrencilerimize asker ağabeylerine selam gönderip, moral vermek ve yanlarında olduğunu göstermek istedi. Sergiledikleri çalışmalar da onların içerisinde olduğu duyguları, asker, vatan ve bayrak sevgisini çok net ifade ediyor." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:13 Adana komşuların laf atma çatışması 1 ölü, 4 yaralı
18:13 Aydın organlarıyla 4 kişiye hayat veren üniversiteli kardelen, kuşadası'nda toprağa verildi
18:13 Genç kıza dehşeti yaşatan sanığın cezai ehliyeti araştırılacak'2
18:13 Bursa bakan kasapoğlu fransa'nın bile, manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini görüyoruz
18:13 Şırnaklı kadınlar, barış pınarı için mevlit okuttu
18:12 8. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu
18:12 Adana'daki FETÖ/PDY davası
17.10.2019 18:15:21