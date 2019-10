Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat 'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na kurum ve kuruluşlardan destek gelmeye devam ediyor.Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi, Bilal Özdoğan başkanlığında olağanüstü toplandı.AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Ildız'ın da katıldığı toplantıda, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, barış koridoru tesis ederek Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verildi.Meclis üyelerinin oy birliğiyle hazırlanan destek bildirisi, meclis katibi Yasin Mutlu tarafından okundu.Bildiride, şu ifadelere yer verildi:"Öncelikle bilinmelidirki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir."Kayseri Büyükşehir Gazeteciler CemiyetiKayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Üstün Tuncer, Türkiye'nin güvenliği ve bekasının, her şeyden ve her türlü değerden önce geleceğini, Türk ulusuna, kimsenin tehdit ve şantaj yoluyla boyun eğdirmesinin mümkün olmadığını belirtti.Barış Pınarı Harekatı'nı dikkatle ve titizlikle takip ettiklerini ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:"Başta ABD olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinin takınmış oldukları anlamsız tavrı ve yakışıksız açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Şunu kimse unutmasın, yapılan açıklamalar ve talepler karşısında ulusumuz sıkılmış bir yumruk gibi kenetlenmiş, tek yürek olmuştur. Türkiye'ye uygulanmak istenen ambargo kararları ve diğer hiçbir yaptırım, bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Türkiye'nin yaşamsal güvenlik tedbirlerinden geri adım atması asla söz konusu olmayacaktır. Bu harekat asla bir işgal girişimi değil, aksine, bölge halkına barış ve huzurun getirilmesi, yıllardan beri terörden acı çekmiş bölge halkının huzur ve mutluluğu için yapılmış bir harekattır. Türk Silahlı Kuvvetleri, tarih boyunca, barış, huzur ve güvenin her zaman sembolü olmuştur."