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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenledi.

17.10.2019 16:56Barış Pınarı Harekatı'na destek
Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenledi.
Okulun bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından çok sayıda öğrenci ve vatandaş, Anıt Meydanı'na yürüdü.
"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganı atan kalabalık "Komando Marşı" söyledi.
Yürüyüşe, AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Harun Tüfekçi, Bozkır Meslek Yüksek Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahu Cavlaz Davulcu, Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İlçe Müftüsü Seyit Böğet ile çok sayıda kişi katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Selçuk Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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