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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Ardahan İl Temsilcisi Çağrı Coşkun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, tarihin tekerrür ettiği bir dönemi yaşadıklarını söyledi.

17.10.2019 17:08Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Ardahan İl Temsilcisi Çağrı Coşkun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, tarihin tekerrür ettiği bir dönemi yaşadıklarını söyledi.
Çağrı Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.
Türk ordusunun harekattan zafer kazanması dileğinde bulunan Coşkun, şöyle konuştu:
"Bundan 100 yıl önce girişmiş olduğumuz milli mücadelede soydaşlarımızın 'Gardaş Kömeği' kardeş yardımı adını verdiği yardımlar silsilesini bugünlerde Bakü'de toplanan 7. Türk Konseyi Zirvesinde Türk devletlerinin ülkemize destek açıklaması ile yeniden görmüş olduk. Bu destek bizleri sevindirmiş ve bizlere güç vermiştir. Tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi en önemli destek yine soy birliğimiz olan Türk dünyası ve gönül birliğimizin olduğu Pakistan'dan gelmiştir."

Barış Pınarı Harekatı, Çağrı Coşkun, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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