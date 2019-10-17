Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Adana'nın Aladağ ilçesinde, bisikletliler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

17.10.2019 20:02Barış Pınarı Harekatı'na destek
Adana'nın Aladağ ilçesinde, bisikletliler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için ilçe merkezinde vatandaşlar ve bisikletliler bir araya geldi.
Türk bayraklarıyla süslenen bisikletlerle tur atan grup, daha sonra dua ederek İstiklal Marşı okudu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, her zaman devletin ve güvenlik güçlerinin yanında ve destekçisi olduklarını belirtti.
Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Aydın Soydan, okul müdürleri katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Aladağ, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18 Venezuela'da savaş uçağı düştü: 2 pilot öldü
20:18 Hükümetin geri adım atmasıyla Kerkük'teki gösteriler sona erdi
20:17 Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (3)
20:16 Lise öğrencileri Van Gölü sahilinde çöp topladı
20:16 Prof. dr. özyaral zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz
20:15 Beştepe'de ABD Heyeti ile yapılan görüşme, toplam 4 saat 20 dakika sürdü
20:15 Erdoğan-Pence görüşmesi sona erdi
17.10.2019 20:20:23