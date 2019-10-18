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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ilgın ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlere destek için öğrenciler Türk bayraklı koreografi oluşturarak çektikleri kliple destek verdi.

18.10.2019 08:46Barış Pınarı Harekatı'na destek
Ilgın ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlere destek için öğrenciler Türk bayraklı koreografi oluşturarak çektikleri kliple destek verdi.

TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e söyledikleri marş ve dev Türk bayrakları açarak çektikleri kliple destek oldu.
Etkinlik için okul bahçesinde toplanan öğrenciler önce marş söyledi. Ardından dev Türk bayrakları açarak Mehmetçik'e destek verdi.
Öğrencilerin o anları havadan drone ile de görüntülendi.

Barış Pınarı Harekatı, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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