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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek için Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.

18.10.2019 15:58Barış Pınarı Harekatı'na destek
Barış Pınarı Harekatı'na destek için Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma Namazı sonrasında Çumra Çarşı Camii önünden başladı.
Yürüyüş sırasında vatandaşlar Fetih Suresi'ni okudu.
Yürüyüşe katılan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Barış Pınarı Harekatı ve vatan savunmasında görev alan güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını tüm Çumra tek yürek olarak gösterdiklerini söyledi.
Başkan Oflaz konuşmasının devamında, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır, Türk Ordusu vurması gerektiği zamanı da, durması gerektiği zamanında iyi bilir. Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele veren kahraman Mehmetçik'imize destek için ay yıldızlı bayrağımızın altında tüm Çumra bir olduk. Hemşehrilerimiz ile harekatta mücadele veren Mehmetçik'imize selam gönderdik. Bu vesile ile harekata desteğimiz tamdır. Bu yürüyüşe destek veren tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah Mehmetçik'i korusun, ordumuzu muzaffer etsin. Her zaman ve her konuda gücümüz yettiği kadar askerimizin yanındayız." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Çumra Belediyesi, Çumra, Güncel

Kaynak: AA

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